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Tokat’ta PKK/KCK sığınağı imha edildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesi kırsalında bulunan ve PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen sığınağın imha edildiği bildirildi

Giriş: 04.07.2023 - 23:41 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat’ta PKK/KCK sığınağı imha edildi
Tokat’ta PKK/KCK sığınağı imha edildi
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AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reşadiye ilçesi sınırları içinde icra edilen operasyon neticesinde, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiği aktarıldı.

Sığınakta yapılan aramada kullanılmış ve çoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu belirtilen açıklamada, adli işlem başlatılarak delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, taşımayan malzemelerin ise yerinde imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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