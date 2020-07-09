Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.