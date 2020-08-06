Tokatçı oyuncuları kimler? Tokatçı filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. 1983 yılında çekimleri yapılan Tokatçı filminin yönetmeni Natuk Baytan. Tokatçı filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

TOKATÇI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Ali Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı 1983 yapımı “Tokatçı”, Perşembe akşamı Show TV’de!

TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa’nın kızı Emine’ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine’yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman’ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur. Osman’ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine’ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul’a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman’a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.