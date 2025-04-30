Tokat Yaşayan Miras Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Tokat Yaşayan Miras Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına, yazma ustalarına ve ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 2 - 4 Mayıs 2025 arasında 100’ü aşkın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatçının katılımıyla birçok sanat dalının tanıtılacağı ‘Tokat Yaşayan Miras Festivali’ Sulu Sokak’ta sanatseverlerle buluşacak.

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen festival, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler, mahalli sanatçılar ve aşıklarla dolu üç günlük etkinlik, Tokat’ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlayacak. Festival, ziyaretçilere de el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunacak.

REKLAM 2 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’nin katılımıyla açılışı gerçekleşecek festivalde, geleneksel el sanatlarından Ahşap Oymacılığı, Urgancılık, Kızık Kilim Dokumacılığı, İğne Oyası, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Doğal Taş İşleme, Bakır İşlemeciliği, Çalgı Yapımı, Deri İşleme, Sedef Kakma, Çarık Yapımı, Mozaik, Cam Şekillendirme, Cam Altı Resim, Kemik Şekillendirme, Filografi, Bıçakçılık, Okçuluk, Mücevher Sâdekârlığı, Keçecilik, Çini ve Tespih Yapımı, Ahşap Baskı/ Yazmacılık gibi birçok sanat dalından sanatçılar Sulu Sokak’ta hazırlanacak stantlarında eserlerini tanıtacaklar. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘’Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi’’ de Tokat Yaşayan Miras Festivali kapsamında Gök Medrese de ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye de ilk defa Yazma Ustaları ‘Anadolu’nun Yazmacıları’ etkinliği kapsamında Tokat’ta!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 'Ahşap Basmacılık / Yazmacılık' alanından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıtlı 30’dan fazla ustanın katılımıyla “Anadolu’nun Yazmacıları Tokat’ta” etkinliği de festival kapsamında Hıdırlık’ta düzenlenecek. Etkinlik için Türkiye’nin her bölgesinden davet edilen yazma ustaları geleneksel desen ve figürlü yazmalarını ve baskı kalıplarını sergileyerek tanıtacaklar. Festival kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının farklı birçok etkinliği yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcılarının katılacağı festivalde Tokatlı Yaşayan İnsan Hazinesi Kaval Yapımı ve İcracısı Yaşar Güç de sanatıyla yer alacak. Tokat’ta ilk kez gerçekleştirilecek Tokat Yaşayan Miras Festivali; Türk süsleme sanatlarından Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhip, Çini dalında eserler veren sanatçıların sergilerinin yanı sıra Mücevher Sâdekârlığı, Sim Sırma (Çerkes Dışe Yıdağe) ve Tılsımlı Gömlek sergilerine de ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Karagöz ve kukla sanatçılarının çocuklar için gerçekleştireceği gösteri ve atölye çalışmaları da geleneksel çocuk eğlencesine ışık tutacak. Etkinlik kapsamında âşıklar ve mahalli sanatçıların dinletisi, Sema Gösterisi ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nün “Selçuklu Kıyafetleri Defilesi” izlenebilecek.

Sanatçı Uğur Işılak’ın Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcılarıyla buluşmasının ardından festival ünlü sanatçının Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda vereceği ücretsiz halk konseri ile sona erecek.