Irmakta akılalmaz ölüm!

Olay Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde meydana geldi. Mehmet Altun (33), 4 arkadaşı ile birlikte belde yakınlarındaki Muhat Irmağı'na balık tutmaya gitti.

AA'nın haberine göre; ırmak üzerinden geçen elektrik nakil hattına çengel atıp balıkları şoklayarak yakalamak isteyen Altun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Altun'un cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.