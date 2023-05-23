Tokat'ta, öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

A.K. (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobil, Reşadiye ilçesi Delice mevkisi yakınlarında, A.E.'nin (46) kullandığı Başçiftlik Belediyesi'ne ait minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki S.K. (48) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 6'sı öğrenci 11 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü A.K., sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye'ye götürüldüğü öğrenildi.