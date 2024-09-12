Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Tokat'tın Zile ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 12.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:19
İ.A. (49) yönetimindeki otomobil, Zile-Amasya kara yolu Yünlü köyü mevkisinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A. (46), E.A. (27) ve A.A. (19) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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