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        Haberler Gündem Hava Durumu Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

        Tokat'ta etkili dolu yağışı: Araçlarını battaniyelerle korudular

        Tokat'ta etkisini gösteren dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarına zarar gelmemesi için battaniye serdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:39
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        Tokat'ta dolu yağışı: Battaniyelerle korudular
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        Tokat'ta dolu yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.

        FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

        Tokat kent merkezinde bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. DHA'nın haberine göre; fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika sürdü.

        BATTANİYE SERDİLER

        Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarına zarar gelmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından kent beyaza büründü.

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