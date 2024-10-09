"Ev alma" kavgası kanlı bitti!
Tokat'ta, ev alma meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni, 34 yaşındaki Muhammet Ali Y., tarafından bıçaklanan 50 yaşındaki dayı Birol Gülbüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Tokat'ta olay, Topçam Mahallesi, Akşemsettin Caddesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Y. (70), ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı kayınbiraderi Birol Gülbüz (50) ile karşılaştı.
FİYAT YÜKSELDİ TARTIŞMA ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre Birol Gülbüz’ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDIMuhammet Ali Y., gözaltına alındı.
Bu sırada, Birol Gülbüz’ün babasına saldırdığını gören oğlu Muhammet Ali Y. (34), bıçakla dayısına saldırarak ağır yaraladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.