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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat attı, kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı | Son dakika haberleri

        Tokat attı, kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı

        İstanbul Büyükçekmece'de tokat atarak ölümüne neden olduğu kişiyi kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan N.Y. tutuklandı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:02
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        Tokat attı, kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı
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        İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı uzun süre Kol'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

        TOKATLA BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi E-5 Güney yan yolu Cumhuriyet Mahallesi Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, Numan Kol (60) yeğeni Reşat Akkol (52) birlikte istasyon içerisindeki pastaneye girdi. Buradan ayrılmak için araca binen Kol'un, araçla geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif şekilde çarptı.

        Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

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        KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRMEK İSTEDİ

        Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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