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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Togg, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim Blindlook ile işbirliğine gitti.

Yapılan açıklamaya göre, BlindLook’un partnerlerine sunduğu hizmeti belgeleyen global sertifikası EyeBrand ağına katılan Togg, fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getirecek.

İş birliği kapsamında Togg’un ürün ve hizmetleri BlindLook’un ses odaklı teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak.

BlindLook’un yüzde 100 ses odaklı özgürlük teknolojisi 'Sesli Simülasyon', tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getirip, görme engelli bireylerin ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor.

Togg entegrasyonu tamamlandığında görme engelli bireyler Togg’un resmi internet sitesine BlindLook hesaplarıyla girip, ürün ve hizmetlerden eşit ve erişilebilir şekilde yararlanabilecekler.