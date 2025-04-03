Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan yılın belli dönemlerinde mevcut ortakların kar payı alma hakkını ifade etmektedir. Tofaş, Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve temettü ödeme miktarını duyurdu. Peki, Tofaş (TOASO) ne zaman temettü dağıtacak, hesaplara yattı mı? 2025 Tofaş ne kadar temettü verecek? İşte Tofaş (TOASO) temettü ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...