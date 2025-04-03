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        Haberler Bilgi Ekonomi Tofaş (TOASO) ne zaman temettü dağıtacak, hesaplara yattı mı? 2025 Tofaş ne kadar temettü verecek?

        Tofaş (TOASO) temettü tarihi 2025: Tofaş ne kadar temettü verecek, ne zaman hesaplara yatacak?

        Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) 2025 yılı içinde ödeyeceği temettü kararını duyurdu. Tofaş'ın aldığı temettü kararıyla, 2024 yılında oluşan kardan 5 milyar 438 milyon 604 bin 865 TL brüt temettü ödemesi yapmış olacak. Bu tutarın 12 milyon 386 bin 919 TL tutarındaki kısmı yatırımcıların hesabına yatırılacak. Peki, "Tofaş ne kadar temettü verecek, TOASO temettü ne zaman hesaplara yatacak?" İşte 2025 Tofaş (TOASO) temettü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:14
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        • 1

          Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan yılın belli dönemlerinde mevcut ortakların kar payı alma hakkını ifade etmektedir. Tofaş, Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve temettü ödeme miktarını duyurdu. Peki, Tofaş (TOASO) ne zaman temettü dağıtacak, hesaplara yattı mı? 2025 Tofaş ne kadar temettü verecek? İşte Tofaş (TOASO) temettü ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          TOFAŞ TEMETTÜ NE KADAR?

          Tofaş 2025 yılı için hisse başına brüt 12,10 TL, net 10,20 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Şirketin 2024 yılı finansal sonuçları ve kâr dağıtım politikaları doğrultusunda belirlenen rakamlar, yatırımcıların dikkatle takip ettiği veriler arasında yer aldı.

        • 3

          TOFAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

          Şirket KAP'a temettü kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

          "Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 03 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

          Şirketin duyurusuna göre nakit temettü ödemeleri 7 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

        • 4

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

        • 5

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

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