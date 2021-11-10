Karşılaşmaya hızlı başlayarak Cruz ve Zubcic ile sayılar bulan TOFAŞ, 2. dakikayı 5-2 üstün geçti. Bu ikilinin etkili performansının devam etmesiyle üst üste 9 sayı daha bularak seri yakalayan Bursa ekibi, farkı 4. dakikada çift hanelere çıkardı: 14-2. Özellikle iyi savunma ve kontrollü hücumlarla rakibine karşı açılan farkı iyi kullanan TOFAŞ, periyotu da 27-15 üstün tamamladı.
İkinci periyotun ilk dakikalarında skor üretmekte güçlük çeken ev sahibi ekip karşısında SIG Strasbourg, kenardan gelen Bohacik, Udanoh ve Mtchell ile sayılar bularak 9-0'lık seri yakaladı ve fark bir anda 13. dakikada 3'e (27-24) indi. Boyalı alanda Muhsin Yaşar, dış atışlarda Berk Uğurlu ve Cruz ile skor üreterek bu baskıyı kıran TOFAŞ, soyunma odasına 46-35 önde gitmeyi başardı.
Üçüncü periyotun ortalarına kadar rakibi kontrol etmeyi başaran TOFAŞ'a özellikle set hücumlarıyla top çevirerek hücum eden SIG Strasbourg, Crocker'in asist ve sayılarıyla bitime 2 dakika kala uzun süre sonra oyuna ortak oldu: 60-60. Yiğit Arslan'ın turnikesiyle rahat nefes alan TOFAŞ, final periyoduna 63-62 önde gitti.
Son çeyrekte Shepherd ve Berk Uğurlu ile hücumda etkili olan TOFAŞ, savunmada da boyalı alanı rakibine adeta dar ederek 34. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 72-65. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alan Bursa temsilcisi, rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 85-75 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Carsten Straube (Almanya)
TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7
SIG Strasbourg: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22, Morin 12, Roberson 15, Curier 3, Lansdowne, Maille, Mitchell 5, Udanoh 6
1. Periyot: 27-15
Devre: 46-35
3. Periyot: 63-62
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!