Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York’ta açılan davanın kazanıldığı duyuruldu. Fon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre TMSF’nin hizmet aldığı ABD’deki bir hukuk firması, Erol Aksoy’un Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un sahibi olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat etti. Erol Aksoy’un gönderdiği 1 milyon 900 bin Dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York’taki söz konusu apartman dairesinin TMSF’ye devri için dava açıldı.
Mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un güvenilir tanık olmadıklarına da karar metninde yer verdi: “Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır.”
Mahkeme kararına göre; Eda Aksoy ve Kerim Aksoy’un daireye ait belgeleri, “satılmak üzere” New York Şerif Ofisi’ne teslim etmesine hükmedildi.
TMSF geçen hafta, Zaman Gazetesinin ve matbaalarının sahibi olduğunu iddia eden FETÖ/PDY mensubu iş insanlarının, uluslararası tahkim mahkemesinde (ICSID) açtığı 126 milyon Euro'luk davayı da kazanmıştı.
1 MİLYAR DOLAR BORÇ
2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası'nın, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF’ye devredildiği, mağdur olan müşterilerin paralarının TMSF tarafından geri ödendiği anımsatılan açıklamada, "Müşterilerinin emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı ve kesinleşti'' denildi.
Cezası kesinleşince, Erol Aksoy'un kaçak olarak Paris’e gittiği kaydedilen açıklamada'' TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde, Erol Aksoy 1 milyar dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF, Erol Aksoy’un mal varlıklarına el koyup satarak, zararı karşılamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!