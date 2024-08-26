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        Haberler Spor Motor Sporları TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı - Motor Sporları Haberleri

        TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

        Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:29
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        Bekir Yunus Uçar, toprağa verildi!
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        Geçirdiği kalp krizi sonrası dün 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

        Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Spor Genel eski Müdürü Yunus Akgül, spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katılım gösterdi.

        Uçar’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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