Tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümü iş imkanları

Öğrenciler; tiyatro tarihi, metin çözümleme, sahne estetiği, yaratıcı yazarlık, toplumsal cinsiyet perspektifi ve medya dili dersleriyle çok yönlü donanım kazanır. Uygulamalı atölyelerde reji toplantılarına katılır, sahne arkası dramatik yapı raporu hazırlar ve çağdaş eleştiri metinleri yazar.

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü nedir sorusunun yanıtı, sahne metnini tarihsel, sosyolojik, estetik ve teknik boyutlarıyla okuyan; dramaturji raporları, festival katalog yazıları ve eleştirel incelemeler üreten disiplin şeklinde özetlenir. Program; tiyatro tarihi, dramatik yazın araştırmaları, eleştiri kuramları, dramaturjik yöntemler, sahne teknolojileri, dünya draması, Türk tiyatrosu, sahne tasarımı ilkeleri ve sinema-televizyon için senaryo analizi gibi modüller içerir. Öğrenciler, Beckett’in absürd yapılarından Brecht’in epik tavrına, çağdaş belgesel tiyatrodan performans sanatına kadar geniş yelpazede metin analizleri gerçekleştirir; ayrıca dijital dramaturji laboratuvarlarında yapay zekâ ile sahne ışığı kurgulayan yazılımları test eder.

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL?

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü eğitim süresi kaç yıl? Program sekiz yarıyıldır. İlk iki yılda tiyatro tarihi, temel oyunculuk, dramatik yazın, estetik ve eleştiri kuramları eğitimi verilir. Üçüncü sınıfta dramaturji atölyesi, reji-dramaturg ilişkisi, sahne tasarımı analizi, sanat yönetimi, edebiyat uyarlamaları, medya eleştirisi ve yayıncılık dersleri öne çıkar. Dördüncü yıl öğrenciler festival dramaturgisi, çocuk ve gençlik tiyatrosu, interaktif oyun tasarımı, dijital sahneleme teknikleri, kültürel politikalar ve sanat hukukuyla derinleşir; bitirme projesi kapsamında yeni bir oyun metni için dramaturji dosyası hazırlar veya sezon programı oluşturarak sahneleme dosyası tasarlar. Zorunlu stajlar, Devlet Tiyatroları’nda, özel tiyatro topluluklarında, kültür merkezlerinde veya yayın organlarının sanat sayfalarında yapılır.

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TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji mezunları ne iş yapar? Dramaturg olarak bir yapımın metin analizi, tarihsel bağlam araştırması, reji notu hazırlama ve seyirci broşürü yazımı süreçlerini yürütür. Eleştirmen kimliğiyle basılı ve dijital mecralarda oyun incelemeleri, festival raporları, podcast yorumları üretir. Yayın editörü olarak tiyatro kitapları, oyun dergileri ve çevrim içi kültür portallarının içerik planlamasını yapar. Kültür-sanat yöneticisi olarak tiyatro festivallerinde program koordinatörlüğü, fon başvurusu yazarlığı ve sanatçı ilişkileri yürütür. Senaryo analisti olarak dizi-film sektöründe öykü editörlüğü, dijital oyun dünyasında etkileşimli hikâye kurgusu danışmanlığı yapabilir. Ayrıca müze ve sergi mekanlarında performans küratörü veya kültürel miras dramaturgu olarak görev alabilir.