10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son zamanlarda kullanıcı kitlesi büyümeye başlayan Tivibu, müşterilerine müşteri hizmetleri ile destek hizmeti sunmaktadır. Bu makalemizde Tivibu müşteri hizmetlerine dair merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
Tivibu Hizmet Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?
Tivibu internet hizmet numaranızı bilmiyorsanız Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası olarak 444 1 444 numaralı hattı arayarak ya da cep telefonunuzdan 0555 944 0 375 numarasına HIZMET NO yazarak kısa mesaj gönderebilirsiniz. Böylece Tivibu hizmet numaranızı öğrenebilirsiniz. Mesaj ücreti ise bir SMS ücretidir.
Tivibu Go Ne Demek?
Tivibu Go; aile, sinema ve süper paketlerini kapsamaktadır. Tivibu Go sayesinde ev televizyonuna bağlı kalmaksızın istediğiniz her zaman bilgisayar, cep telefonu ya da tablet gibi cihazlardan istediğiniz gibi televizyon izleyebilirsiniz. Bu sınırsız televizyon keyfini Tivibu Go servisi sağlamaktadır.
Tek Şifre Nasıl Alınır?
Tivibu tek şifrenizi SMS yoluyla ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla alabilirsiniz. 444 1 444 müşteri hizmetlerini arayarak tek şifrenizi alabileceğiniz gibi isterseniz cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden TEKSIFRE yazıp boşluk bırakarak TC kimlik, e-posta, internet hizmet numaranız ya da sabit telefon numara bilgilerinizi başına sıfır koymadan yazarak 6606’ya mesaj gönderebilirsiniz.
6606 Nedir?
6606 Tivibu kısa mesaj servisidir. Tivibu kullanıcısı iseniz 6606 numarasına kısa mesaj göndererek internet hizmetleriniz ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Mesela; FATURA yazıp 6606’ya gönderdiğinizde fatura bilgileriniz kısa sürede cep telefonunuza gelecektir.
Tivibu Numarası Kaç?
Tivibu işlemlerinizi ve destek hizmetlerinizi 444 5 375 numaralı telefona ulaşarak alabilirsiniz.
Tivibu Ücreti Ne Kadar?
Tivibu ücreti tarife fiyatı kampanyalı olarak aylık 3 TL cihaz kullanım bedeli dahilinde yansıtılmaktadır. Ev kullanımı için Tivibu HD paketlerinin tarife ücretlerine ek olarak 5 TL olmaktadır. Bu fiyatlara %18 KDV ve %7,5 ÖİV ücretleri dahil değildir. Tivibu üyeliği başladığından itibaren 24 ay boyunca faturalara aktivasyon ücreti olarak 1,5 TL yansıtılmaktadır.
Tivibu Ne Zaman Kuruldu?
Türk Telekom tarafından sunulan dijital bir platform olan Tivibu, 2010 yılında yapılan veri akışı ile kurularak hizmete sunulmuştur.
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