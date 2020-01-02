Titanların Öfkesi oyuncuları kimler? Titanların Öfkesi filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 150 milyon dolarlık bütçesiyle Titanların Öfkesi, vizyona girdiği 2012 yılında büyük ses getirmişti. Titanların Öfkesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

TİTANLARIN ÖFKESİ OYUNCULARI KİMLER?

Jonathan Liebesman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Titanların Öfkesi filminin oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Rosamund Pike, Bill Nighy, Édgar Ramírez, Toby Kebbell, Danny Huston, Sinead Cusack, John Bell, Ralph Fiennes ve Liam Neeson yer alıyor.

TİTANLARIN ÖFKESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeus yarı insan yarı tanrı oğlu Perseus, canavar Kraken'i destansı bir şekilde alt ettikten 10 yıl sonra daha sakin bir hayat sürdürmek ve 10 yaşındaki oğlu Helius'a bakmak için bir balıkçı kasabasına yerleşir. Fakat bu arada Tanrılar ve Titanlar arasındaki güç yarışı gittikçe kızışmaktadır.

Tanrılar Zeus, Hades ve Poseidon, vahşi ve zalim Titan babaları Kronos'u yıllar önce Tartarus'un bekçiliğini yaptığı yer altına göndermişlerdi. Fakat şimdi Tanrılar Zeus'a karşı Kronos ile birleşerek onun yenilmez ve sonsuz güçlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar... Perseus şimdi kendi oğlu Ares ve kardeşi yeraltı Tanrısı Hades'in kurduğu oyunla tuzağa düşen Zeus'u kurtarmak için yeniden sahnede...