Genellikle çocuklarda görülen hatta kronikleşen bir rahatsızlık olan tırnak yeme alışkanlığı, bir yerden sonra ciddi sağlık sorunlarına kapı açabilir. Peki, tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için neler yapılabilir? Detaylar haberimizde...

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TIRNAK YEME HASTALIĞI (ONIKOFAJI) NEDİR?

Tırnak yeme hastalığı toplum genelinde basit bir alışkanlık gibi algılansa da psikolojik nedenleri olan bir rahatsızlıktır. Tıbbi literatürde ‘onikofaji’ olarak adlandırılan bu rahatsızlık, dudak ısırma veya yanak çiğneme örneklerinde olduğu gibi beden odaklı tekrarlayıcı davranış bozukluğu grubunda değerlendirilir.

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TIRNAK YEME HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Tırnak yeme sorununun neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir. Öte yandan tırnak yeme alışkanlığında genetik geçişin etkenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Yine bu kişilerin yakın aile üyelerinde kaygı bozukluğu sorununun daha fazla görüldüğü düşünülür. Tırnak yeme alışkanlığı olan kişiler genellikle bu alışkanlığı, gerginlik ve kaygı hissi ile bağlantılı olarak yaşadıklarını ifade ederler. Yetişkinlik döneminde ortaya çıkan tırnak yeme hastalığı ise kullanılan bir ilacın yan etkisi olarak gelişebilir.

TIRNAK YEMENİN EN YAYGIN SEBEPLERİ NELERDİR? 1. ANKSİYETE (KAYGI) Kaygı bozuklukları, tırnak yeme hastalığı ile ilişkili olabilirler. Buna ek olarak, herhangi bir anksiyete problemi bulunmayan bireylerin de gün içerisinde endişe duyduğu durumlar karşısında tırnak yediği görülebilir. Bu tür olayların şiddetinde veya sıklığında artış sonucunda ise, tırnak yeme hastalığı meydana gelebilir. 2. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK Sürekli tekrar eden ve rahatsızlık verici düşünceler ve buna yanıt olarak gerçekleştirilen tekrarlayıcı hareketler bütününe obsesif kompulsif bozukluk denir. Tırnakları yeme ise bu tekrarlayıcı hareketler içerisinde yer alabilir. 3. MENTAL BOZUKLUKLAR Odaklanmadaki güçlük ve dürtüsel davranışlar ile kendini gösteren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tırnak yeme hastalığına sebep olabilen bir tür mental durumdur. REKLAM TIRNAK YEME SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK SORUNLARI NELERDİR? 1. CİLT ENFEKSİYONLARI Onikofaji sırasında tırnak ile birlikte çevre dokular da zarar görür. Bunun sonucunda cilt bütünlüğü bozulabilir. Dolayısıyla çeşitli mantar veya bakteri enfeksiyonları ile karşılaşılabilir. Kemirilen tırnaklar, tekrar uzadıklarında tırnak yatağı ile uyumsuz seyredebilirler. Tırnağın, çevresindeki destek dokuya batması sonucunda cildin koruyucu katmanı hasar görebilir. Bu sebeple de enfeksiyon oluşabilir.

2. DİŞ HASARI Dişlerin uzun süreli ve tekrarlayan bir şekilde tırnaklarda oluşturduğu basınç dolayısıyla, dişin en dış katmanını oluşturan mine tabakası zarar görebilir. Bunun sonucunda ise diş hassasiyeti başta olmak üzere çeşitli diş problemleri ile karşılaşılabilir. 3. EKLEM ZEDELENMESİ Çene eklemi olarak da bilinen temporomandibuler eklem, çiğneme ve ağız hareketleri sırasında aktif çalışır. Tırnak yenmesi esnasında ise bu eklemin aşırı kullanımına bağlı olarak ağrı oluşabilir. Şiddetli onikofaji durumlarında ise temporomandibuler eklem disfonksiyonu olarak da adlandırılan ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. REKLAM 4. SOLUNUM VE SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI Tırnak yemek ile elde bulunan bakteriler, virüsler ve mantarlar ağız içine taşınırlar. Sonuçta ise solunum yolunu veya sindirim sistemini etkileyen enfeksiyonlar meydana gelebilirler. 5. SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİ Onikofaji sonucunda görülen bu tablo, kişiyi kozmetik açıdan rahatsız edebilir. Fakat sadece bununla da kalmayabilir. Küçük yaşlarda başlayan tırnak yeme alışkanlığı sonucunda, okul hayatı ve arkadaş ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Yetişkin dönemdeki davranışlarda ise, bireylerin hem iş yaşantıları hem de sosyal hayatları olumsuz anlamda etkilenebilir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINA SON VERMEYE YARDIMCI OLACAK YÖNTEMLER 1. MANİKÜR Tırnak bakımı için harcadığınız para ve vakit, hoş görünümlü tırnaklarınızı tekrar bozma konusundaki fikrinizi sorgulatabilir. Bu sayede, tırnak yeme davranışınızı bilinçli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. REKLAM 2. OJE VE CİLALAR Onikofaji için geliştirilen farklı ojeler ve tırnak cilaları mevcuttur. Bu malzemelerin temel amacı, tırnağınızı kötü bir tat ile kaplayarak caydırıcı nitelik taşımalarıdır. Kadınlar, erkekler ve çocuklar için uygun çeşitlerde acı tada sahip cilalar bulabilirsiniz. 3. STİCKER VEYA BANT Tırnaklarınızı yemeden kaçınmak için sticker veya bant yapıştırabilirsiniz. Benzer şekilde, eldiven kullanımı sayesinde de tırnaklarınızı yemekten uzaklaşabilirsiniz. 4. OYALAYICI AKTİVİTELER Sakız çiğneyerek, ağzınızı bir iş ile meşgul edebilirsiniz. Benzer yöntemle eliniz için de stres topu, kalem gibi araçları kullanabilirsiniz. Bu sayede hem eliniz hem de ağzınız aktif olduğundan ötürü tırnaklarınızı yeme ihtiyacı duymayabilirsiniz. 5. TIRNAKLARI UZATMAMAK Dişlerinizin kavrayamayacağı kadar kısa olan bir tırnağı yeme konusunda kendinizi daha isteksiz hissedebilirsiniz. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto