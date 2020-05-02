İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulup uyulmadığı kontrolünün yanı sıra rutin çalışmaları kapsamında, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen A.D. (39) idaresindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurdu.

Cumhuriyet savcısının arama izni üzerine harekete geçen ekipler, farklı malzemeler yüklü TIR'ın dorsesinde "muşamba" diye tabir edilen rulo halindeki bez içerisinde saklanmış kaçak sigara tespit etti.

Ekipler, TIR'dan indirdikleri 15 muşamba rulosunda gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara buldu. AA'nın haberine göre; TIR sürücüsü A.D'yi gözaltına alan ekipler, kaçak sigaralardan oluşturdukları "Evde kal" yazısıyla mesaj verdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da uygulama noktasına gelerek başarılı çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.