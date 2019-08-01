Tıraş kelimesi nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı traş mı, tıraş mı? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TIRAŞ TDK İMLA

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tıraş şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "traş" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tıraş"tır.