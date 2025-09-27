TIR şoförüne saldıran kişi tutuklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından TIR şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre; olay, 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen kargo tırı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı.
Çarpışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan 2 kişi, TIR'ın şoför kapısını açarak Adem M.A.’ya saldırdı. Şüphelilerden biri araca girip şoförü yumruklarken, diğeri ise camdan darbe indirdi.
Kanlar içinde kalan şoför hastaneye kaldırılırken, 7 gün iş göremez raporu aldı. Dehşet anlarının yer aldığı görüntüleri izleyenler büyük tepki gösterdi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. M.A., kararın ardından konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.
