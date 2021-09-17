TIR'lar başrolde! 3 ilde 3 kaza: 2 ölü, 25 yaralı

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İstanbul'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralanırken, Kütahya'da TIR ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı ve Diyarbakır'da TIR ile minibüsün çarpışmasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

İSTANBUL'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmad Sultan S H Al-Badr idaresindeki 34 EEC 310 plakalı otomobil, E.A. yönetimindeki 06 BSS 650 plakalı TIR'a otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı ilçesi Budaklar mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali İbrahim A A Al-Nasr'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Saoud Khalid M A Al-Obaidly, ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KÜTAHYA'DA 3'Ü ÖĞRENCİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kütahya'da TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır'da TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen TIR ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.