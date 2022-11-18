TIR ile çarpışan motosikletli öldü

Gaziantep'te, TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hüseyin Ünal (74) hayatını kaybederken, motosikletin devrildiği başka bir kazada ise 2 kişi yaralandı.

M.K. (30) idaresindeki TIR ile Hüseyin Ünal'ın kullandığı motosiklet, İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi Beyler mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gaziantep'e sevk edilen Hüseyin Ünal, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Altınüzüm Mahallesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü H.K. ile beraberindeki L.Ö. yaralandı. Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.