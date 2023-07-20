Üniversitelerin Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi. Adaylar YKS tercih işlemlerini Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ışığında 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekler. İşte 2023 il il Tıp Fakültesi taban puanları...
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Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adayların tercih süreci 27 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan Tıp fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. İşte 2023 Tıp Fakültesi devlet ve özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
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YKS2023 TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.
YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.
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