Tıp bayramı ne zaman? Tıp Bayramı koşusu nerede yapılacak?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mart, tıp camiası için anlamlı bir gün olarak kutlanacak. Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını ve topluma verdikleri değeri bir kez daha ön plana çıkaracak. Bu özel gün, sağlık sektöründeki gelişmelerin ve sağlık hizmetlerine duyulan güvenin ve minnetin bir yansıması olarak kabul ediliyor. İşte, 14 Mart Tıp Bayramı'na dair detaylar...
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Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının özverili çabalarını ve toplumun sağlık hizmetlerine olan önemini vurgulayan anlamlı bir gündür. Bu özel gün, tıp alanında çalışanların mesleklerine duydukları saygıyı ve dayanışmayı pekiştirirken, sağlık sektöründeki gelişmeleri ve başarıları da kutlama fırsatı sunar. Bu anlamlı günü kutlamak amacıyla her sene "Tıp Bayramı Koşusu" gerçekleşiyor. Peki, bu sene Tıp Bayramı Koşusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
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TIP BAYRAMI NE ZAMAN?
Tıp Bayramı her sene 14 Mart'ta, Doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının emekleri için kutlanıyor. 2024 yılında 14 Mart Tıp Bayramı Perşembe gününe denk gelecek.
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TIP BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?
Tıp Bayramı'nın tarihi, 14 Mart 14 Mart 14 Mart 1882'de Türk hekimlerin kurduğu "Tıbbiye-i Şahane" adlı ilk tıp okulunun açılış gününe dayanır. Bu tarih, aynı zamanda ünlü Türk hekim Dr. Mustafa Behçet Efendi'nin doğum günüdür. Dr. Mustafa Behçet Efendi, Osmanlı döneminde modern tıbbın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ve Türk tıp tarihinde önemli bir figür olmuştur.
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Türkiye'de ilk kez 1925 yılında kutlanmaya başlanan Tıp Bayramı, zamanla Türk tıp camiası tarafından önemli bir gelenek haline gelmiştir. Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de tıp bayramı, tıp alanındaki başarıları ve sağlık çalışanlarının emeklerini kutlamak için çeşitli etkinliklerle kutlanır.
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14 MART TIP BAYRAMI KOŞUSU
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ev sahipliğinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 2022'de gerçekleştirilen koşunun ikincisi, 10 Mart'ta "Sağlık için koş" temasıyla Ankara Orman Çiftliği Atatürk Çocukları Parkı'nda yapılacak.
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Koşu, tüm sağlık çalışanlarını, atletizmseverler ve sosyal etkinlik gönüllülerini tek bir çatı altında toplayacak.
Organizasyonla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://tatd.org.tr/tipbayramikosusu" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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