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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Timsah Ateşi' seyirciyle buluşuyor

        'Timsah Ateşi' seyirciyle buluşuyor

        Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı "Timsah Ateşi", 22 Mayıs'ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne'de seyirciyle buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:42
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        'Timsah Ateşi' seyirciyle buluşuyor
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        Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikâyesini konu alan 'Timsah Ateşi', 22 Mayıs’ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de sahnelenecek. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi yapımları arasında yer alan oyun The Guardian tarafından “feminist Tarantino gibi” diye tanımlandı.

        1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız olan Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikâyesi 'Timsah Ateşi'yle sahneye taşınıyor.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #mall of istanbul
        #Timsah Ateşi
        #Biletinial
        #Funda Eryiğit
        #hazar ergüçlü
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