'Timsah Ateşi' Bursa'da



2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan ve The Guardian Gazetesi’nin ''Feminist Tarantino gibi!'' nitelendirmesini yaptığı 'Timsah Ateşi' adlı oyun, 4 Aralık Pazar günü saat 19:00’da Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda sahnelenecek.

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı ödüllü oyun; sevgisiz bir evde hayatlarını sürdüren iki kız çocuğunun etkileyici hikayesini anlatıyor.

TEMPOSU HİÇ DÜŞMÜYOR

1989 yılında Kuzey İrlanda’da geçen oyun, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal ve grotesk yapısıyla izleyicileri etkisi altına alıyor. Oyunda; sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis gibi yaşayan asi kız Fianna rolünde Hazar Ergüçlü ve onun dindar ablası Alannah rolünde ise Funda Eryiğit yer alıyor. Yapımcılığını Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu Entertainment’in üstlendiği oyunun yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ergen oturuyor