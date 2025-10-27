Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Timsah Ateşi' 100’üncü kez sahnedeydi

        'Timsah Ateşi' 100’üncü kez sahnedeydi

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın ortak yapımı olan "Timsah Ateşi", seyircisiyle 100'üncü kez buluştu. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in yer aldığı oyunun ekibi kuliste pasta keserek başarılarını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Timsah Ateşi' 100'üncü kez sahnedeydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ödüllü iki oyuncu Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü, iki kızkardeşi canlandırdıkları Timsah Ateşi’yle tiyatro sahnesine de birlikte iz bırakmaya devam ediyorlar. Eryiğit’in Alannah karakterine hayat verdiği, Ergüçlü’nün ise Fianna karakterinde performans sergilediği oyunda ikilinin etkileyici oyunculuğuna babaları Peter Devlin karakteriyle Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

        Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 5’inci sezona girerken geçtiğimiz akşam 100’üncü kez sahnelendi. Zorlu PSM’de sahnelenen 100’üncü oyunun ardından başta Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü olmak üzere, oyunun yapımcıları sahne önünde ve arkasında görev alan tüm ekip pasta keserek başarılarını kutladı.

        Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, 5’inci sezona girerken izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından “Feminist Tarantino” olarak tanımlanan “Timsah Ateşi”, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahnelenmeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Timsah Ateşi
        #Funda Eryiğit
        #hazar ergüçlü
        #Piu Entertainment
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa