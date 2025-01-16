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        Haberler Dünyadan Timothee Chalamet ile Kylie Jenner'ın Paris kaçamağı - magazin haberleri

        Timothee Chalamet ile Kylie Jenner'ın Paris kaçamağı

        Timothee Chalamet, yeni filminin galası için Paris'e sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte gitti. İkili, kırmızı halıya birlikte çıkmasa da Paris sokaklarında objektiflere yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:54
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          Ünlü oyuncu Timothee Chalamet, realite şov yıldızı ve milyarder kozmetik girişimcisi kız arkadaşı Kylie Jenner ile birlikte Paris'te görüntülendi.

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          Çift, Fransa'nın başkentinde bir restoranda yemek yedikten sonra otomobile binerken basın mensuplarıyla karşılaştı.

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          İkili, aslında Chalamet'nin yeni filmi 'A Complete Unknown'un galası için Paris'teydi. Ancak Jenner, kırmızı halıda sevgilisine eşlik etmedi.

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          Chalamet, bir gün önce de filminin Londra galası için İngiltere'deydi. Ünlü oyuncu, kırmızı halıya bisikletle gelmesiyle dikkat çekmişti.

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          Aşklarını kameralardan uzak yaşamaya çalışan 27 yaşındaki Jenner ve 29 yaşındaki Chalamet, en son 5 Ocak'ta gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katılmıştı. Orada da Chalamet, kırmızı halıda tek başına poz vermişti. Çift, törenin yapıldığı salondaki masada birlikte eğlenirken görüntülenmişti.

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          Efsanevi müzisyen Bob Dylan'ın hayatını anlatan 'A Complete Unknown' adlı filmde Dylan'ı canlandıran Chalamet, filmdeki performansıyla Altın Küre'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti. Ödülü, 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı.

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          Öte yandan Chalamet, son dönemdeki bıyıklı imajıyla hayranlarının tepkisini çekiyor. Altın Küre Ödülleri gecesinde de bıyıklarıyla gündeme gelmişti. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Nikki Glaser, oyuncuya sahneden sataşarak, "Üst dudağındaki kirpikler muhteşem" yorumunu yapmıştı.

          Chalamet'nin bıyıksız halini özleyen hayranları da Nikki Glaser ile aynı fikirde olduklarını belirten mesajlar paylaşmış, oyuncuya "Bıyığını kes!" çağrıları yapmıştı.

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