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TIME Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti

TIME dergisi, 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' ödülünü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdi.

Giriş: 07.12.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
TIME Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti
TIME Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti
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HABERTURK.COM

TIME, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Rusya'nın işgalinde gösterdiği liderlik nedeniyle 'Yılın Kişisi' olarak seçti

Dergi ayrıca, ülkenin direncini işaret ederek "Ukrayna'nın ruhunu" da Yılın Kişisi listesinde tanıdı.

TIME dergisi karara ilişkin açıklamasında "Bu yılki seçim hafızalardaki en net seçimdi. Ukrayna savaşı insanı ister umutla ister korkuyla doldursun, Zelenskiy on yıllardır görmediğimiz bir şekilde dünyayı harekete geçirdi. 24 Şubat'ta Rus bombalarının düşmeye başlamasından sonraki haftalarda, Kiev'den kaçmama ve destek toplama kararı çok önemliydi. 25 Şubat'ta kabinesinin yerli yerinde olduğunu gösteren ilk 40 saniyelik Instagram gönderisinden; Parlamentolar, Oscar törenleri, Grammy Ödülleri gibi salonlara uzaktan yaptığı konuşmalara kadar her yerdeydi... Dünyayı kasıp kavuran bir eylem dalgası başlattı" diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press ve TIME'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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