TiktTok hesabı nasıl kapatılır?

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tik Tok uygulamasını hiç denediniz mi? Eğer Tik Tok uygulaması kullanıcısı iseniz dikkatlerinizi bize verin o vakit. Çin menşeili bir uygulama olan Tik Tok video paylaşım uygulaması, Türkiye gibi çok sayıda ülkede büyük bir kullanıcı kitlesine çok kısa sürede ulaştı. Tik Tok’ta paylaşılan videoların birçoğu komik görüntülerden oluşmaktadır. Ancak Tik Tok kullanmayı her hangi bir sebepten dolayı artık düşünmüyorsanız Nasıl kapatacaksınız? Bu yazımızda Tik Tok Hesabı Nasıl Kapatılır? Konulu yazımızı sizler için derledik.
Video paylaşım uygulaması olan Tik Tok platformu, kolaylıkla video çekmeniz için hazır kalıpların bulunduğu ve genellikle çekilen videolarında komik olması sebebi ile kullanıcı sayısı hızla artan ve insanların uzun süre uygulamada kaldığı bir uygulama olmayı başardı. Yalnız bu denli beğenilmesine rağmen sıkıldıysanız ya da herhangi bir sebepten dolayı Tik Tok kullanmayı artık düşünmüyorsanız hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Yalnız bilmeniz gereken bir detay Tik Tok hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyorsanız ki bu şekilde bir işlem bulunmuyor, yani Tik Tok dondurma nasıl yapılır diye boşuna bakmanıza gerek yok, bu adımlar Tik Tok silme ya da Tik Tok kapatma adımlarıdır. Zaten sisteme kayıtlı telefon numarasıyla açtığınız hesabı kapattınız ama ileride tekrar açmak istiyorsanız kapatma işlemini gerçekleştirdiğiniz gün dahil olmak üzere 30 gün içerisinde aynı numara üzerinden hesap doğrulaması yaparak tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.
Uyarı olarak hatırlatmak isteriz ki kapatılan hesaptaki videoları geri alamazsınız. Yani silinen videoları geri almak gibi bir seçenek sizlere sunulmamaktadır. Veri kurtarma programlarına iş düşer ve o da cihazdan kurtarma işlemini yapmayı dener. Ancak sonuç verir mi bilinmez.
Tik Tok Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?
Tik Tok Hesabı Nasıl Kapatılır? Sorusunun cevabını detayları ile aşağıda açıkladık.
Hesap kapatma için önemli uyarılar
Hesap kapatmadan sonrası için bazı önemli hususları belirtmek isteriz. Bunların dışındakiler için işlem yapacağınız sırada size bilgi olarak ekrana getirilecek. Verilen adımlar telefon markası seçmez, bütün markalarda aynı şekilde yapılmaktadır.
Eğer yukarıdaki yöntem ile hesabınızı silemediyseniz o zaman Tik Tok platformuna ticked atmanız gerekiyor. Bu yöntemi de aşağıda sırası ile derledik.
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