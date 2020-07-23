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Bir grup ABD'li yatırımcı, son dönemde çok tartışılan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'u satın almak ve Beyaz Saray yaptırımından kurtarmak için harekete geçti.

General Atlantic ve Sequoia Capital risk sermayesi şirketleri tarafından yönlendirilen yatırımcıların, ABD Hazinesi ve diğer düzenleyici kurumlarla TikTok'un Çinli sahiplerinden satın alınmasının ABD'nin uygulama ile ilgili endişelerini giderip gidermeyeceğine dair görüşme halinde olduğu belirtildi.

Geçen hafta Facebook'ta yer alan Trump'ın seçim kampanyası unsurlarında TikTok'un ABD'li kullanıcılara yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu iddia edilmişti. Çinli şirket ise bunu reddetmişti. Uygulamanın milyonlarca ABD'li tarafından kullanılması ve aldığı izinler nedeniyle eleştirilerin odağında.

TikTok'un da aralarında bulunduğu 59 uygulama geçen ay Hindistan'ın egemenliğine, savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiği gerekçesiyle Çin ile yaşanan askeri gerilimden sonra yasaklanmıştı.

Geçen yıl kullanıcıların 68 milyar saat zaman geçirdiği TikTok'un çatı şirketi ByteDance, 2018 yılında 75 milyar dolar değerlemeye sahipti, şirketin an itibarıyla 100 milyar doların üzerinde değere sahip olabileceği belirtiliyor. Çinli şirket ocak ayında 500 olan ABD'deki personel sayısını neredeyse üçe katlamış ve 3 yılda 10 bin kişiyi daha işe alma planı olduğunu duyurmuştu.

ABD ve Çin arasındaki gerilim ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, kapatılması istenen Houston konsolosluğu dışında Çin'in başka konsoloslukların kapatılmasının da "mümkün" olduğunu söyledi.

Konsolosluğu kapatma talebi ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimi bir üst seviyeye taşırken ABD dün casusluk yapıldığı gerekçesiyle Çin'den 72 saat içinde Houston konsolosluğunu kapatmasını istemişti.

Trump dün düzenlenen basın toplantısında başka konsoloslukların da kapatılmasının "her zaman mümkün" olduğunu ifade etti.