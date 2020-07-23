Bir grup ABD'li yatırımcı, son dönemde çok tartışılan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'u satın almak ve Beyaz Saray yaptırımından kurtarmak için harekete geçti.
General Atlantic ve Sequoia Capital risk sermayesi şirketleri tarafından yönlendirilen yatırımcıların, ABD Hazinesi ve diğer düzenleyici kurumlarla TikTok'un Çinli sahiplerinden satın alınmasının ABD'nin uygulama ile ilgili endişelerini giderip gidermeyeceğine dair görüşme halinde olduğu belirtildi.
Geçen hafta Facebook'ta yer alan Trump'ın seçim kampanyası unsurlarında TikTok'un ABD'li kullanıcılara yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu iddia edilmişti. Çinli şirket ise bunu reddetmişti. Uygulamanın milyonlarca ABD'li tarafından kullanılması ve aldığı izinler nedeniyle eleştirilerin odağında.
TikTok'un da aralarında bulunduğu 59 uygulama geçen ay Hindistan'ın egemenliğine, savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiği gerekçesiyle Çin ile yaşanan askeri gerilimden sonra yasaklanmıştı.
Geçen yıl kullanıcıların 68 milyar saat zaman geçirdiği TikTok'un çatı şirketi ByteDance, 2018 yılında 75 milyar dolar değerlemeye sahipti, şirketin an itibarıyla 100 milyar doların üzerinde değere sahip olabileceği belirtiliyor. Çinli şirket ocak ayında 500 olan ABD'deki personel sayısını neredeyse üçe katlamış ve 3 yılda 10 bin kişiyi daha işe alma planı olduğunu duyurmuştu.
ABD ve Çin arasındaki gerilim ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, kapatılması istenen Houston konsolosluğu dışında Çin'in başka konsoloslukların kapatılmasının da "mümkün" olduğunu söyledi.
Konsolosluğu kapatma talebi ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimi bir üst seviyeye taşırken ABD dün casusluk yapıldığı gerekçesiyle Çin'den 72 saat içinde Houston konsolosluğunu kapatmasını istemişti.
Trump dün düzenlenen basın toplantısında başka konsoloslukların da kapatılmasının "her zaman mümkün" olduğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!