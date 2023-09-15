İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı! İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı
İBB yurt başvuru sonuçları için geri sayım sona erdi. İBB yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden 1 Eylül'e kadar alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen son dakika 'İBB yurt sonuçları açıklandı' duyurusu ile asil ve yedek isim listesi belli oldu. İşte, 2023 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı...
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İBB yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İBB yurt başvuru sonucunun açıklanmasıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yer alan yurtlarda konaklayacak öğrenciler belli oldu. Peki, İBB yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İBB yurt başvuru sonucu görüntüleme ekranı ile ilgili detaylar...
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İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurt başvuru sonuçları açıklandı. İBB Gençlik ve Spor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Birlikte başarı dolu, keyifli bir eğitim öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle." ifadelerine yer verildi.
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İBB AYLIK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?
2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Öğrenciler yurtlarda kalmadığı dönemlerde ücret ödemesi yapmazlar.
Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.
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İBB YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
YKS yerleştirme belgesi
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Öğrenci belgesi
T.C. kimlik fotokopisi
Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış)
Anne gelir durumunu gösterir belge
Baba gelir durumunu gösterir belge
Anne veya baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba, gösteren)
Adli sicil/arşiv kaydı
Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet)
Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (beyan varsa)
Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa)
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Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa)
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa)
Milli Sporcu Belgesi (beyan varsa)
Engelli raporu (beyan varsa)
Şehit Yakını veya gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (beyan varsa)
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)