Ticari araç seçim otobüsüne çarptı: 1 ölü
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki seçim otobüsüne çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı panelvan, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde yol kenarında park halinde duran bir seçim otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada panelvandaki yolcu Mustafa Yarımca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan H.B. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.