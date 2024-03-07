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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

        Son dakika haberi Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:28 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:46
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        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
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        Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

        Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşüleceği ifade edildi.

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