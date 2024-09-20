Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'nin 'İsrail ile ticaret' iddialarına yalanlama

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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in 'Bakanlığın Türkiye Gümrüklerinden İsrail’e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı açıklamasının gerçeği yansıtmadığı' şeklindeki sözlerine ilişkin, "Bu yalan ve iftira korosunun amacı, Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir” dedi.

Ticaret Bakanı Basın Müşaviri Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in “İsrail İstatistik Enstitüsünün resmi dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon Dolarlık ithalat yapılmıştır” açıklamasına yanıt verdi. Uysan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye olduğunu hatırlatarak, “Yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır” dedi.

REKLAM Demir’in açıklamalarında İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesini eleştiren Uysan, “Bu açıklamaların en acı ve utanılacak tarafı, söz konusu açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gümrük ve dış ticaret sistemleri ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun şeffaf ve gerçek veri ve istatistikleri dururken, İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesidir. Başlı başına bu bile, bu açıklamayı gerçekleştiren siyasi ve bir kısım medya zevatın Filistinlileri ağzına dahi almazken, Türkiye’yi ve hükümeti yıpratmak hedefiyle İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini, kimlerden bilgi ve yönlendirme aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Tek dertleri, dünyada Filistin için en çok uğraşan, İsrail soykırımı karşısında onurlu ve haysiyetli bir duruş ve politika izleyen ve Filistinli tüm yetkililerin devamlı teşekkür ettiği Türkiye’nin ve hükümetinin mazlum Filistin için verdiği büyük çabalarına zarar vermektir. Zaten İsrail makamlarının sosyal medya paylaşımlarında onları överek atıf yaptığına zaman zaman şahit olduk” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL ÇIKARLARINA HİZMET" Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla topyekün Filistin’in yanında olduğunu bildiren Uysan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024’te, tamamıyla 2 Mayıs 2024’ten beri ihracat ve ithalatta İsrail’e kapalıdır. Açıkladığımız gibi, sadece Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığının uygunluk verdiği, Filistinlilere ulaştırılan ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünler, bu uygunluk sonrası varış yeri Filistin olmak şartıyla sevk edilebilmektedir. Hal böyleyken, bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli açıklamayı iki gün önce yapmıştır.”

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir Başkan yardımcısının, “İsrail İstatistik Kurumu’nun” sözde verilerine atıf yaparak, İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik.



İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria’da… https://t.co/WQnYpOxP0J — Fatih Uysan (@FatihUysan) September 20, 2024 BİR YALANLAMADA DA DDM'DEN GELDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail İstatistik Enstitüsüne göre Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasının doğru olmadığını, 2 Mayıs itibarıyla İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. DMM'den bazı basın organlarında konuya ilişkin yer alan iddiayla ilgili açıklama yapıldı. "İsrail İstatistik Enstitüsüne göre Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti, 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak İsrail ile ticareti 7 Ekim tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarından görülebileceği gibi önce yavaşlatmıştır. Akabinde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 grupta, 1019 farklı üründe Türkiye'den İsrail'e ihracatı durdurmuştur. 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır. İhracat ve ithalat rakamları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayımlanmaktadır.

Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır."