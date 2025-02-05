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        Haberler Bilgi Gündem THY iptal seferler 5 Şubat 2025: Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda iptal olan uçak seferleri hangileri, nasıl öğrenilir, THY uçuşları iptal mi?

        5 Şubat THY iptal seferler: Türk Hava Yolları iptal olan iç ve dış seferler hangileri?

        Türkiye kar yağışı etkisi altına giriyor. Bu hafta uçak ile seyahat edecek yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Türk Hava Yolları, iç ve dış hatlarda iptal olan uçuşları anbean paylaşıyor. Peki, THY iptal olan seferler hangileri? İşte, 5 Şubat 2025 THY iptal olan seferleri sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:54
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