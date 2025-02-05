Türkiye karlı havanın etkisine giriyor. Bu nedenle birkaç gün içerisinde planlanan bazı Türk Hava Yolları uçuş seferlerinin iptal olması bekleniyor. Peki, 5 Şubat bugün THY iptal olan seferler hangileri ve iptal edilen uçuşlar nasıl öğrenilir? İşte, THY iptal olan iç ve dış sefer hatları...