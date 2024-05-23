THY EuroLeague'de şampiyon Berlin'de belli olacak

Basketbolda THY EuroLeague Final Four heyecanı yarın Berlin'de başlayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos, Uber Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final Four'da Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, turnuvanın ilk yarı final maçında (TSİ) 19.00'da Panathinaikos'la karşılaşacak. Diğer yarı finalde (TSİ) 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü (TSİ) 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Her iki takım da play-off serisini beşinci maçta, sahalarında kaybetti.

Final Four'da geçen yıl yer alan Barcelona ve AS Monaco ise bu sezon play-off'ta rakiplerine elendi.

Final Four'da geçen sezon mücadele eden ekiplerden Real Madrid ve Olympiakos, bu sezon da Berlin'deki organizasyonda yer alacak.

Bu kupayı 3 farklı takımla kazanan tek oyuncu unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 2003'te Barcelona'yla, 2004'te Maccabi Tel Aviv'le, 2009'da da Panathinaikos'la EuroLeague'de şampiyonluk yaşamıştı. Litvanyalı çalıştırıcı, hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanma başarısı gösteren dördüncü isim olarak tarihe geçmek istiyor.

Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle oynadığı müsabakaları iç sahada 83-69 kazanırken, deplasmanda ise 74-63 kaybetti.

Yunanistan temsilcisiyle bugüne dek karşı karşıya geldiği 36 maçta 17 kez kazanan sarı-lacivertliler, 19 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

Daha önce bu başarıyı Armenak Alachachan, Lolo Sainz ve Svetislav Pesic yakalamıştı.

Armenak Alachachan oyuncu olarak CSKA Moskova formasıyla 1961 ve 1963'te bu kupayı kazandı. Alachachan, başantrenör olarak da yine CSKA Moskova'yla 1969'da kupa kazanma başarısı gösterdi.

Lolo Sainz, oyuncu olarak Real Madrid formasıyla bu kupayı 4 kez kazandı. 1964, 1965, 1967 ve 1968 yıllarında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Lolo Sainz, başantrenör olarak da yine Real Madrid'le 1978 ve 1980 yıllarında zirvede yer aldı.

Svetislav Pesic, Bosna Sarajevo ekibiyle oyuncu olarak EuroLeague kupasına uzanan Pesic, 2003 yılında da Barcelona'nın başında başantrenör olarak bu başarıyı gösterdi. Pesic, 2003 yılında THY EuroLeague'de kupaya uzandığında, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da kadrodaki oyuncular arasındaydı.