Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.294,48 %2,23
        DOLAR 41,3840 %0,23
        EURO 48,6411 %-0,26
        GRAM ALTIN 4.903,41 %1,35
        FAİZ 39,76 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 57,33 %3,22
        BITCOIN 115.488,00 %0,09
        GBP/TRY 55,7760 %-0,55
        EUR/USD 1,1746 %-0,36
        BRENT 66,63 %-1,20
        ÇEYREK ALTIN 8.017,07 %1,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den Boeing uçakları açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den Boeing uçakları açıklaması

        Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin nihai bir karar verilmediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 00:24 Güncelleme: 20.09.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'den Boeing uçakları açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." dedi.

        Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        THY İletişim Başkanı Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Antalya ve Muğla'da yangın
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Üsküdar'da vapur ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da vapur ile yük gemisi çarpıştı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa