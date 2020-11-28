Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sikma, takımının sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 100-80 yendiği mücadelede 32 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 20 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen ABD'li basketbolcu, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü.