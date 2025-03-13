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        Haberler Bilgi Spor THY AVRUPA LİGİ 29. HAFTA: Bayern Münih- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bayern Münih- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 29. hafta

        THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Haftaya 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 11. basamakta giren lacivert-beyazlılar, rakibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Bayern Münih- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bayern Münih- Anadolu Efes basket maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:30
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        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de 29. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, Bayern Münih- Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 29. hafta Bayern Münih- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          ANADOLU EFES - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Anadolu Efes - Bologna maçı, 14 Mart Cuma (bu akşam) 22.30'da başlayacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

          SAP Garden'da oynanacak Bayern Münih- Anadolu Efes maçı, S Sport ve EXXEN tarafından canlı yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5
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