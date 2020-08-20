Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard'a geri dönmeye hak kazanmıştı.

Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki’den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak.Dünyayı ve 9 Diyarlar'ı, Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden biraraya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Chris Hemsworth - Thor

Natalie Portman - Jane Foster

Tom Hiddleston - Loki

Anthony Hopkins - Odin

Stellan Skarsgård - Dr. Erik Selvig

Idris Elba - Heimdall

Christopher Eccleston - Malekith

Adewale Akinnuoye-Agbaje - Algrim/Kurse

Kat Dennings - Darcy Lewis

Ray Stevenson - Volstagg

Zachary Levi - Fandral

Tadanobu Asano - Hogun

Jaimie Alexander - Sif

Rene Russo - Frigga

Tony Curran -Borr

Alice Krige - Eir

Clive Russell - Tyr