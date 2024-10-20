Thomas Reis: Vazgeçmedik
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Vazgeçmedik" dedi.
Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, 88. dakikada buldukları golle 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
"VAZGEÇMEDİK"
Reis, "Benim için çok önemli bir şey vardı. Beşiktaş'a karşı da burada oynadık ve iyi performans göstermiştik. Fenerbahçe'ye karşı oynadık, 2 defa gol yememize rağmen vazgeçmedik. Çok iyi performans gösterdik. Geri gelmesini bildik. Bizim için çok iyi bir akşam olduk." dedi.
Alman teknik adam, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, 2 defa geri düşüp dönüyorsanız doğru işler yaptığınızı gösterir. Taraftarımız da bizi çok iyi desteklediler. Sezon başında da belirtmiştim; taraftarımız yanımızda olursa çok iyi sezon geçirebiliriz demiştim. Sonradan oyuna girenler de çok iyi enerji verdiler. 1 puanı almamızdaki ana faktör onlardı." sözlerini sarf etti.