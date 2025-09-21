Thomas Reis'ten zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

Reis, "Bugün öldük öldük, dirildik. İlk yarı gösterdiğimiz oyun, çalıştığım dönemden beri oynadığımız en kötü performanstı. Soyunma odasında sesli ve gürültülüydük. İkinci yarıya çok güçlü başladık. 5 dakikada 2 gol attık ama sonra tekrar gol yedik. 2-2'den geri geldik ve kazandığımız için mutluyuz. Carlo Holse'yi orta sahaya oyuncu alınca kanata çektim. Holse’nin performansından memnunum. Yunus da bugün iyi performans gösterdi. Takım dengesi için Yunus 11’de başladı, çünkü çok sayıda ofansif oyuncu ile maça başlamıştık. Transferle alakalı her istediğim oyuncu alındı diyemem. Yeni gelen oyuncuların biraz zamana ihtiyacı var. Buraya gelen oyuncular para için değil, başarılı olmak için geldiler. Zemin futbola elverişli değil. Kötü değil berbat bir zeminde oynuyoruz. Böyle bir sahada nasıl oynuyoruz anlamıyorum. Geçen sene elde edilen başarı nedeniyle bu sene beklenti çok yüksek ancak bu zeminde kendi oyunumuzu göstermek çok zor. Bu zeminde kendi oyunumuzu oynamakta çok zorlanıyoruz. Son 3 iç saha maçında rakipler bizi oynatmamaya yönelik futbol oynadılar. Zaten zemin de futbol oynamaya müsait değil. Avrupa’da oynayan bir takım için bu saha elverişli değil. Antrenman yaptığımız zemin de bu zemin gibi kötü. Taraftara güzel futbol seyretmek istiyorum ama saha ve zeminin berbat durumu buna müsaade etmiyor" dedi.

