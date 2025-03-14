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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Thomas Reis'ten Fenerbahçe maçı sözleri - Futbol Haberleri

        Thomas Reis'ten Fenerbahçe maçı sözleri

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:53
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        Thomas Reis'ten F.Bahçe maçı sözleri
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        Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, "Fenerbahçe 120 dakika maç oynadığı için bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun sergilemek ve puan ya da puanlar almak istiyoruz. Harika bir takıma ve hocaya karşı oynayacağız" dedi.

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda Fenerbahçe müsabakasının yanı sıra transfer yasağının kaldırılması ve yabancı hakem ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

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        "ÇOK FAZLA ENERJİ SARF ETTİLER"

        Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers'a karşı iyi bir performans sergilediğini dile getiren Thomas Reis, "Dünkü maçın tamamını izledim. Fenerbahçe 120 dakika maç oynadığı için bizim adımıza bir avantaj olabilir. Çok fazla enerji sarf ettiler. Fenerbahçe kesinlikle çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle ikinci yarıda net fırsatları vardı. Penaltılarla kaybetmek elbette ki üzücü olmuştur. Bundan sonra şampiyonluk için maçlara daha fazla asılacakları düşüncesindeyim. Onları özgüveni olduğu gibi benim takımımın da özgüveni yerinde" diye konuştu.

        "PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

        Oyuncularının Fenerbahçe karşısında özgüvenli şekilde oynamaları gerektiğini belirten Reis, "Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun sergilemek istiyoruz. Avrupa maçı oynadıkları için yorgun olabilirler ancak çok iyi bir takıma sahipler ve muhtemelen bizi yenmek için oynayacaklardır. Dünkü maçın sonucuna baktığımızda Türk futbolu adına yazık oldu diyebilirim. Avrupa'da kalan herhangi bir Türk takımı yok. Sonuç Türk futbolu adına üzücü oldu. Bizim bu karşılaşmada daha özgüvenli ve zevk alarak oynamamız gerekiyor. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray’la birlikte en iyi 2 takımdan bir tanesi.

        Harika bir takıma ve hocaya karşı oynayacağız. 2 takım arasında ciddi bir savaş var. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çok ciddi bir rekabet var. Trabzonspor ve Samsunspor arasında olduğu gibi. Almanya’da da böyle çekişmeler olabiliyor. Her şeyden önemli bir şey varsa o da Avrupa kupasında alınan sonuçlardır. Türk futboluna hizmet ediyoruz. Daha fazla takımın Avrupa gidebilmesi için alınan her puan kıymeti çok büyüktür" cümlelerine yer verdi.

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        TRANSFER YASAĞI

        Thomas Reis, Samsunspor'un 1 Temmuz'da kaldırılacak transfer yasağı ile ilgili ise, "Şu an daha oynamamız gerek 10 karşılaşma var. Pazar günü oynayacağımız çok zor karşılaşma da var. Gelecekle alakalı bazı planlar yapıyoruz ama şimdiki odak noktam takımımın göstermiş olduğu performans ve ligin sonuna kadar oynayacağımız maçlardır.

        Ligde 3. sıradayız ve bu pozisyonu devam ettirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Beşiktaş ile 3. ve 4.’lük pozisyonları için savaş vermekteyiz. Burada her pozisyonda oynayan oyuncularımız varken gelecekle alakalı hangi pozisyonlara transferler yapacağız gibi konuları konuşmak adaletli ve hoş olmaz. Sonuçta onlar bu sezon inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Takım olarak inanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Kadromuz çok dar ve kadromuzda olan her oyuncuya ihtiyacım olacak. Tabii sezon başından beri herkesin bildiği bir şey varsa o da bizim transfer yasağımız. Herkes çok iyi performans göstersin ki kadroya girebilsin" ifadelerini kullandı.

        "DÜN AKŞAM FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VERİLMELİYDİ"

        Hakemlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin dün akşam Rangers karşısında penaltı beklediği pozisyona da değindi. Reis, "Maçta görev alacak hakemin hakkındaki dileğim iyi maç yönetmesidir. Biz 2-3 maçta kötü hakem performanslı ile karşı karşıya kalmıştık. Bir maçı elbette kaybedebilirsiniz ama bu kaybetmenin sebebinin hakem hatası yüzünden olmasını istemem.

        Hakemlerin kendilerini geliştirmeleri, öğrenmeleri lazım. Büyük takımlar yabancı hakem talebinde bulunabiliyorlar. Biz Anadolu takımları böyle bir talepte bulunsak bile kabul görmeyebiliyor. Dün Fenerbahçe’nin penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Bence penaltı verilmeliydi. Sonuçta o karşılaşma da yabancı hakem vardı. Var’da çağırmadı. Bu tür şeyler futbolda olabiliyor. Umarım bu tür hatalar Pazar günü meydana gelmez" şeklinde konuştu.

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