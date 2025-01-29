Thomas Reis: Hiçbir zaman hoca olmak istememiştim

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da Spor Sektörü Derneği tarafından düzenlenen Spor Sektör Buluşmaları’na konuk oldu.

Çocukluk, futbola başlama, oyunculuk ve teknik direktörlük kariyerinden anekdotlara yer veren Thomas Reis, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Reis, Türk takımlarının Avrupa’da başarı yakalayamamasına da değinerek, oyuncu tercihlerini yaşlı futbolculardan yana kullandıkları için başarı sağlanmadığını savundu.

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"FENERBAHÇE VE GALATASARAY, TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSINI AVRUPA'DA GÖSTEREMİYOR" Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki performansını Avrupa’ya taşıyamaması hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Rahatsız olur musunuz bilmiyorum ama söylemem gerekiyor. Bazı futbolcular Türkiye yerine başka ülkelerde futbol oynamayı tercih ediyor. Umarım Türk futboluna biz de katkı sağlar, başarılar elde eder, kaliteyi daha da yukarıya taşımaya vesile oluruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar ama ne yazık ki Süper Lig’de gösterdikleri başarıyı Avrupa’da gösteremiyorlar. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi takımlar. Belki Avrupa seviyesinde takımlar ama istedikleri o performans, kalite ve başarıyı Avrupa’da gösteremiyorlar. Tercihlerini yaşlı oyunculardan yana kullandıkları için belki bu başarı gelmiyor olabilir ama kıyas yapmak gerçekten zor” diye konuştu.

"FUTBOL TÜRKİYE'DE TEMASLI, ALMANYA'DA İSE HIZLI VE TEKNİK OYNANIYOR" Kendi ülkesi ile görev yaptığı ülkenin futbolunu karşılaştıran Thomas Reis, “İki ülke arasındaki farklıları açıklamak çok zor. Almanya’da çok büyük kulüpler var, ekonomik açıdan güçlü ve iyi takımlar var. Türkiye ile kıyas yapmak zor olacaktır. Almanya’daki 2. Lig takımlarına baktığınızda onları destekleyen firmaların kesinlikle elde ettikleri sportif başarıdan çok isimlerinden, köklü takımlar olmasından kaynaklanıyor diyebilirim. Kalite kıyaslaması çok zor ama Süper Lig’e baktığımızda Almanya 1. Lig’inde oynayabilecek birkaç takım var diyebilirim. Kendi takımım (Samsunspor) için 1. Lig’de mi yoksa 2. Lig’de mi oynayabiliriz bunu tam söyleyemiyorum. İki ülkedeki futbol farkında ise bence Türkiye’de daha çok temas yoğunluklu oyun tercih ediliyor. Almanya’da ise daha çok hız ve teknik futbol tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN HOCA OLMAK İSTEMEMİŞTİM" Teknik direktör olmayı hiçbir zaman istemediğine de değinen Reis, “Bir itirafta bulunmam gerekiyor. Oyuncuyken hiçbir zaman hoca olmak istememiştim. Çünkü ben özel bir oyuncuydum. Özelden kastım, anlaşılmak açısından zor bir oyuncuydum. Hocalık kariyerim başladığında ilk olarak 13 yaş altı takımı çalıştırdım. Gençler olsun, hocalar olsun bazı problemlerle karşılaştığınızda ben olsam odamın kapasını kapatır ve problemlerle kendim yüzleşirdim. Kendime aşırı kızardım. Başarının olmadığı süreçte kendinize kızmanız çok önemli ve doğal. Kesinlikle her zaman takımı kaldırmasını bilirdim ve gençlerimizin ve hocalarımızın problemlerle karşılaştıklarında özgüvenlerini, problemlerle başa çıkabileceklerini tekrardan bilmeleri gerekiyor. Çünkü hayat çok güzel. Bunun da bilincine varmamız lazım. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda istemediğimiz elim kazalar (otel yangını) yaşandı. Buna benzer dünyada çok kötü şeyler oluyor. Hayatımın dışındaki problemleri, olayları düşününce hayatın birçok insan için ne kadar zor olduğunu görünce kendime kızıp, ‘ben aptal mıyım, neden bu kadar küçük problemleri sorun ediyorum’ diyerek sorunlarıma odaklanarak çözmeye çalıştım. Bence hocalarımızın ve gençlerimizin hiçbir zaman özgüvenlerini kaybetmeden, zorlukla karşılaştığında o problemi çözmek için neler yapabileceklerini düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı. Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen’in de katıldığı program, soru-cevap kısmının ardında hediye takdimi ile sona erdi.