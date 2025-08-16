Thomas Reis: Galip geldik ama performansımız iyi değildi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

Reis, "Galip geldik ancak gösterdiğimiz performans en iyi değildi. Kocaelispor'a karşı oynamak zordu, bunu net bir şekilde diyebilirim. Güçlü rakibe karşı oynadık. Bugün taraftarların da harika desteği vardı. İnanılmaz taraftar vardı. Bizim taraftara da değinmeden edemeyeceğim, onların desteği bizim için çok kıymetli, taraftarımız harikaydı. Atmış olduğumuz gol şanslı olduğumuz dakikalarda geldi, sonra da iyi savunma yaptık. 2 karşılaşma oynadık, 6 puan kazandık. Eksiklerimizi tamamlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Felsefemizi de geliştirmemiz gerekiyor. 90 dakikalık performanstan tam olarak mutluydum diyemem" diye konuştu.

REKLAM advertisement1

"FUTBOL SONUÇ OYUNUDUR. 2 ÖNEMLİ MAÇTAN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK" Oyuncuların performanslarının normalden düşük olması ve perşembe günü Panathinaikos ile oynayacakları Avrupa maçıyla ilgili soruya Thomas Reis, "Oyuncularımıza sorabiliriz. Bilmiyorum. Panathinaikos benim aklımda olan karşılaşma değildi. Geçen sezon boyunca da oyuncularıma maç maç gitmemiz gerektiğini telkin ettim. Bugüne kadar da böyle geldik. Ama güçlü mantaliteyle oynayan rakiple oynadık, aynı şekilde de karşılık verdik. Yeni oyuncularımız var. Onların adaptasyon ve oynama şeklimize alışmaları için süreye ihtiyaçları var. Lige 6 puanla başlamak da çok çok önemiydi. Sonuç olarak futbol sonuç oyunudur. 2 önemli karşılaşmadan istediğimiz sonucu elde ettik. Hatalarla alakalı veya memnun olmadığımız performanstan gösterdiğimizde elbette ki oyuncularımızla konuşuyoruz. Perşembe günü Atina'da karşılaşma oynayacağız. Geçen sene tüm sezon bugünler için çok fazla çalıştık. Atina'da da zevk alarak oynamamız lazım. Dört gözle o karşılaşmayı bekliyorum. O karşılaşmadan hemen önce galibiyet almak da çok önemliydi" yanıtını verdi.

"HOCA OLARAK AVRUPA'DA İLK KARŞILAŞMAMA ÇIKACAĞIM" Reis, Samsunspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Birçok insanın takım ve kulüp olarak yaptıklarımızı görüyor olması ve bunu duymak kesinlikle çok güzel. Sözleşmem sadece bu sene sonuna kadar, ne olur bilemeyiz. Ama ful konsantrem Samsunspor için. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Hoca olarak da Avrupa'da ilk karşılaşmama çıkacağım. Benim adıma güzel tecrübe olacak. Kocaelispor'a da ligin geri kalanında şans dilemek istiyorum. Harika taraftara sahip ve çok güzel stadyumları var. İlerleyen maçlarda çok fazla puan toplayacaklardır" sözlerini kaydetti.