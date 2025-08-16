Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Galip geldik ama performansımız iyi değildi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Galip geldik ama performansımız iyi değildi

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kocaelispor maçının ardından, "Galip geldik ancak performansımız iyi değildi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 22:29 Güncelleme: 16.08.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galip geldik ama performansımız iyi değildi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

        Reis, "Galip geldik ancak gösterdiğimiz performans en iyi değildi. Kocaelispor'a karşı oynamak zordu, bunu net bir şekilde diyebilirim. Güçlü rakibe karşı oynadık. Bugün taraftarların da harika desteği vardı. İnanılmaz taraftar vardı. Bizim taraftara da değinmeden edemeyeceğim, onların desteği bizim için çok kıymetli, taraftarımız harikaydı. Atmış olduğumuz gol şanslı olduğumuz dakikalarda geldi, sonra da iyi savunma yaptık. 2 karşılaşma oynadık, 6 puan kazandık. Eksiklerimizi tamamlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Felsefemizi de geliştirmemiz gerekiyor. 90 dakikalık performanstan tam olarak mutluydum diyemem" diye konuştu.

        "FUTBOL SONUÇ OYUNUDUR. 2 ÖNEMLİ MAÇTAN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK"

        Oyuncuların performanslarının normalden düşük olması ve perşembe günü Panathinaikos ile oynayacakları Avrupa maçıyla ilgili soruya Thomas Reis, "Oyuncularımıza sorabiliriz. Bilmiyorum. Panathinaikos benim aklımda olan karşılaşma değildi. Geçen sezon boyunca da oyuncularıma maç maç gitmemiz gerektiğini telkin ettim. Bugüne kadar da böyle geldik. Ama güçlü mantaliteyle oynayan rakiple oynadık, aynı şekilde de karşılık verdik. Yeni oyuncularımız var. Onların adaptasyon ve oynama şeklimize alışmaları için süreye ihtiyaçları var. Lige 6 puanla başlamak da çok çok önemiydi. Sonuç olarak futbol sonuç oyunudur. 2 önemli karşılaşmadan istediğimiz sonucu elde ettik. Hatalarla alakalı veya memnun olmadığımız performanstan gösterdiğimizde elbette ki oyuncularımızla konuşuyoruz. Perşembe günü Atina'da karşılaşma oynayacağız. Geçen sene tüm sezon bugünler için çok fazla çalıştık. Atina'da da zevk alarak oynamamız lazım. Dört gözle o karşılaşmayı bekliyorum. O karşılaşmadan hemen önce galibiyet almak da çok önemliydi" yanıtını verdi.

        "HOCA OLARAK AVRUPA'DA İLK KARŞILAŞMAMA ÇIKACAĞIM"

        Reis, Samsunspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Birçok insanın takım ve kulüp olarak yaptıklarımızı görüyor olması ve bunu duymak kesinlikle çok güzel. Sözleşmem sadece bu sene sonuna kadar, ne olur bilemeyiz. Ama ful konsantrem Samsunspor için. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Hoca olarak da Avrupa'da ilk karşılaşmama çıkacağım. Benim adıma güzel tecrübe olacak. Kocaelispor'a da ligin geri kalanında şans dilemek istiyorum. Harika taraftara sahip ve çok güzel stadyumları var. İlerleyen maçlarda çok fazla puan toplayacaklardır" sözlerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        İstanbul'da fırtına!
        İstanbul'da fırtına!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Habertürk Anasayfa