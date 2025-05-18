Thomas Reis: 60 puana ulaştık, inanılmaz bir şey

Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Net Global Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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"60 PUANA ULAŞTIK, İNANILMAZ BİR ŞEY"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, maça iyi başladıklarını anlattı.

İlk yarıda Sivasspor'a baskı kurduklarına işaret eden Reis, "Almış olduğumuz galibiyetle 60 puana ulaştık, bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyetten dolayı futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz başka pozisyonlar da vardı. Bunları değerlendiremedik. Oynamamız gereken 2 maç daha var." ifadelerini kullandı.