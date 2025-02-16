"THK'ya kayyum atandı" iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiaları doğru değildir. Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmemiştir. Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısı 963’tür. Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı” iddiaları doğru değildir.



Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım… pic.twitter.com/0EsU9JiUzh — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 16, 2025

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.